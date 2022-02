Mbappé al Real Madrid: l’indizio arriva… da sua madre

Il calciatore sempre più vicino all'addio al Psg

Il futuro di Kylian Mbappé sarà, quasi certamente, al Real Madrid . La stella francese ha più volte affermato di essere concentrato sul presente e sul suo lavoro al Psg . Eppure, c'è chi sta già pensando a come sistemarsi in vista della prossima esperienza. Parliamo di sua madre che, stando a quanto riportato da El Chiringuito, starebbe cercando una nuova abitazione nella capitale spagnola .

Secondo quanto si apprende, la scorsa settimana la donna avrebbe chiesto consigli su alcuni alloggi nella capitale spagnola. In particolare, la madre di Mbappé avrebbe posto l'attenzione su due case nella ricca zona de La Moraleja.

Il noto media iberico specifica che questo non voglia dire che Mbappé firmerà al 100% col Real Madrid nella prossima stagione ma dà un grosso indizio su quella che sarà la futura destinazione del giocatore. Non resta che attendere ancora alcuni mesi per scoprire cosa effettivamente accadrà al francese. Ma un'idea, si può dire, ce la siamo fatta...