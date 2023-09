Mbappé ammette: “Da piccolo amavo CR7, ora apprezzo anche Messi”

Cresciuto con l'idolo di Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé pare abbia cambiato target con l'approdo nel calcio professionistico. Il fuoriclasse del Psg ha parlato in diretta social di questo suo cambiamento, evoluzione che lo ha portato a riconsiderare Lionel Messi. "Adoro Cristiano ed ero un suo grande fan quando ero piccolino, ma poi ho iniziato a capire che Messi è eccezionale - ha dichiarato l'attaccante -. Quando sei un grande fan di Cristiano, non ti accorgi di quanto sia bravo Messi, perché ami solo CR7 e vedi solo lui. Ma ora sono cresciuto e mi piacciono entrambi, sono due campioni". Impatto che Kylian Mbappé ha vissuto sulla sua pelle, visto che per ben due anni ha avuto la possibilità di condividere lo spogliatoio con l'argentino. Beh, anche di giocarci una finale dei Mondiali se è per questo.