Mbappé ammette: “Mi piaceva CR7. La rovesciata contro la Juve il gol più bello”

Nonostante la giovane età, Kylian Mbappé è già considerato un campione a tutto tondo. L’attaccante francese si è mostrato al mondo con la straordinaria stagione 2016/17 al Monaco prima di passare al Paris Saint-Germain, diventando uno dei più grandi top player. Tuttavia anche i fuoriclasse hanno avuto un modello a cui ispirarsi. Mbappé ne ha parlato a beIN Sports: “Mi piaceva molto Cristiano Ronaldo e durante il periodo in cui si sfidavano Cristiano e Messi mi son divertito molto. Ho giocato anche con Neymar, che era un idolo quando ero piccolo. E ci sono altri giocatori che ammiro. Comunque credo che il gol in rovesciata di Ronaldo a Buffon sia il migliore di tutti. Ho avuto l’opportunità di giocare con Gigi e abbiamo discusso di quella rete e di come si è sentito… per questo resto dell’idea che sia quello il più bello”. Per quanto riguarda il miglior gol personale, Mbappé sceglie senza dubbi: “Direi che il mio gol più importante è quello che ho segnato in finale dei Mondiali contro la Croazia. Sceglierne uno è difficile, perché mi ricordo tutti i gol che segno. Però in testa ho sempre quello più importante, che è quello contro la Croazia”.