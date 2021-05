Mbappé, aria di rinnovo ad una condizione: un anno in meno per… andare via prima

Indiscrezioni di mercato sull'asso francese

Fresco di convocazione con la Francia per il prossimo Europeo, Kylian Mbappé , stella del Psg , resta al centro di diversi rumors di calciomercato. Non è certo un segreto che il club parigino stia lavorando per concludere la questione rinnovo con il suo gioiello. Il suo contratto scade nel 2022 e la società di Al-Khelaifi lo vorrebbe estendere fino al 2025. Eppure, le cose potrebbe non andare in questo senso.

Secondo Le Parisien, infatti, la volontà del giocatore sarebbe quella di prolungare il proprio accordo per un altro anno, ovvero fino al 2023, per poi lasciare il Psg in estate. Il Real Madrid, club più interessato a lui, è consapevole di queste trattative per il rinnovo e Florentino Perez, patron blancos, lo vorrebbe portare già quest’anno in Spagna per costruire una squadra di nuovo galactica. Il numero uno madrileno, però, dovrà quasi certamente aspettare un anno. Mbappé starebbe spingendo affinché il Psg si possa rinforzare in alcuni reparti per essere più competitiva per cercare di vincere la Champions League il prossimo anno. Molto sulla sua permanenza dipenderà proprio da questo.