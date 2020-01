Mbappé, che furbetto: prova a replicare la ‘mano de Dios’ ma l’arbitro…

Voleva essere ricordato anche lui nella serata di Coppa di Lega francese, ed in un certo senso lo sarà. Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, non è andato a segno nel 3-0 dei suoi al Reims ma si parlerà di lui in ogni caso per un tentativo di realizzazione piuttosto strano… e scorretto.

LA MANO DE DIOS – L’attaccante dei parigini, nei minuti di recupero della gara ha provato ad insaccare in gol la palla… con la mano. Un gesto che ha ricordato il celebre gol di Diego Armando Maradona, conosciuto ai più come il gol con la ‘mano de Dios’. Mbappé, però, si trovava a terra e il suo movimento è stato molto evidente. Nonostante sia riuscito ad insaccare la palla nella rete, l’arbitro si è accorto di tutto e lo ha ammonito. Poco dopo la gara, lo stesso giocatore ha preso con ironia quanto accaduto pubblicando su Twitter le immagini del gesto con tanto di risate…