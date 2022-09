Mbappé decide tutto: il retroscena sul contratto e la via d’uscita dal Psg…

Kylian Mbappé fa ancora parlare in chiave futura. Dopo la telenovela di questa estate, col francese che sembrava destinato ad andare al Real Madrid, ecco un retroscena relativo al rinnovo di contratto firmato col Paris Saint-Germain.

A riportare la news è L'Equipe che scrive, anche in prima pagina odierna, che sarà l'enfant prodige a scegliere il suo destino. Infatti, non avrebbe firmato esattamente un contratto di 2 anni con opzione a favore del club per il terzo (e quindi fino al 2025) bensì un contratto di due anni con il diritto, da parte sua, di decidere cosa fare successivamente. L'opzione di rinnovo scatterà solo se sarà volontà di Mbappé andare avanti dopo aver valutato la crescita della squadra.