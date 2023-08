Mbappé dopo il gol è già carico: “Io non me ne vado, io resto al Psg”

Il solito Kylian Mbappé. Tornato in squadra dopo i problemi con la dirigenza riguardo il rinnovo, il numero 7 non ha impiegato molto a prendersi la scena. Subentrato al minuto 51' al posto di Lee Kang-in, solo dieci minuti più tardi il fuoriclasse ha portato in vantaggio il Psg segnando un gol su rigore. Il francese ha festeggiato con un'esultanza particolarmente spettacolare, forse perché aveva qualche pressione di troppo di cui voleva liberarsi, poi si è rivolto ai tifosi e urlato: "Io non me ne vado, io resto". Parole forti, forse in riferimento all'animata discussione avuta con il presidente Nasser Al-Khelaifi poche settimane fa. Però Kylian vuole Parigi, almeno al momento. Il prossimo anno si vedrà.