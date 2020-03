Mbappé è incedibile, Neymar no: il PSG fissa il prezzo

Nonostante tutti i pensieri sono canalizzati a come uscire dall’emergenza Covid-19, in casa PSG si pensa già al futuro. La squadra parigina è avanzata in Champions dopo il 2-0 rifilato al Dortmund. Una partita che si è portata con sé qualche polemica per l’esultanza poco elegante della squadra di Tuchel.

NEYMAR IN VENDITA – Il Psg però pensa già al mercato di quest’estate. Tra le fila della squadra potrebbero esserci importanti cambiamenti, soprattutto in uscita. Come noto da tempo, tantissime squadre hanno manifestato interesse per Mbappé, ma non sarà lui uno dei big destinati a lasciare. Secondo quanto raccolto da ESPN sarà Neymar a lasciare Parigi per tornare, forse, al Barcellona. Il prezzo è fissato. La richiesta della società francese è di 150 milioni di euro.