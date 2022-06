Mbappé e la lista nera al Psg, lui sbotta sui social: “Fake”

Il francese ha risposto alle recenti indiscrezioni relative ad una sua presunta lista nera con i "personaggi" del Psg da "fare fuori".

In tal senso aveva fatto scalpore vedere i nomi di Neymar e Pochettino in questa presunta lista nera. Presunta appunto perché dopo la diffusione della notizia, lo stesso Mbappé è voluto intervenire sui social per smentire. Nessun giro di parole per lui, ma una semplice storia Instagram con una scritta emblematica: "FAKE".