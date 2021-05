Mbappé: “Godiamoci la Coppa di Francia. Il Psg deve vincere sempre”

L'attaccante non si è sbilanciato sul futuro: "Vincere la Coppa anche l'anno prossimo? Godiamoci questa..."

Due reti al Monaco, una di Mauro Icardi e l'altra di Kylian Mbappé . Tanto è bastato al Paris Saint-Germain per battere i rivali nella finale di Coppa di Francia. Dopo la delusione in Champions League e la lotta in Ligue 1 che si deciderà all'ultima giornata, il club parigino si gode il titolo dopo una partita combattuta ma vinta con merito. A parlare nel post-gare è stato l'attaccante francese che ha mostrato tutta la sua gioia per il successo ma non si è sbilanciato sul futuro, con un rinnovo che tarda ancora ad arrivare.

GIOIA - "Lavoriamo ogni giorno per avere questo tipo di emozione, ricompensa e riconoscimento. È il lavoro di un intero gruppo, di tutto uno staff che lavora ogni giorno per noi, per la società e ovviamente per i tifosi che non potevano esserci. Ci pensiamo molto e questo titolo è per loro", ha esordito Mbappé a France 2. "Quanto valore ha questo titolo? Tanto. Quando giochi per il Paris Saint-Germain, uno dei migliori club del mondo, il più grande club del Paese, ogni titolo conta per passare alla storia. Inoltre, è un club giovane, vogliamo far parte di questa storia ed è un grande palcoscenico. Al Psg devi vincere sempre".