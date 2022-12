Mbappé ha provato a portare Lewandowski al Psg: il retroscena

Kylian Mbappé è indubbiamente una delle stelle del Paris Saint-Germain e dopo il maxi rinnovo ha assunto, anche se ufficiosamente, un ruolo decisamente più importante rispetto a quello di semplice calciatore. Si era parlato di lui, infatti, in termini di "potere" e "voce in capitolo" anche sul mercato. Indiscrezioni sempre rispedite al mittente ma che ora tornano a galla anche grazie ad un retroscena svelato da Le Parisien .

Il media francese, infatti, anche in vista della gara del Mondiale che vedrà Francia e Polonia sfidarsi agli ottavi di finale, ha svelato come Mbappé abbia provato, in accordo col club francese, a portare in estate Robert Lewandowski a Parigi.