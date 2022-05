Mbappé ha rinnovato col Psg? La madre smentisce e fa chiarezza

Il bomber francese ancora in bilico tra Francia e Spagna...

Nelle scorse ore si era diffusa la voce di mercato di un presunto rinnovo di contratto di Kylian Mbappé col Paris Saint-Germain . Una notizia sorprendente vista la situazione del francese che sembrava ormai essere in uscita e prossimo alla firma col Real Madrid.

A fare chiarezza sulle informazioni che hanno letteralmente invaso il mondo delle news sportive, è stata la madre del talento parigino. "È completamente falso che Kylian abbia rinnovato", le parole della signora Fayza Lamary. E poi, sui social, condividendo una notizia riportata da Le Parisien: "Non vi è alcun accordo di principio con il Paris Saint-Germain (o qualsiasi altro club). Le discussioni sul futuro di Kylian continuano in un clima di grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti".