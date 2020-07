Mbappé, il primo a sapere le sue condizioni post infortunio è stato… Emmanuel Macron

Sono ore di apprensione in casa Paris Saint-Germain a seguito del brutto infortunio che ha colpito la stellina Kylian Mbappé. L’attaccante è uscito dopo circa mezz’ora di gioco a causa di un brutto fallo subito da un rivale del Saint-Etienne che potrebbe avergli causato gravi conseguenze. Il giovane bomber è stato rivisto sul terreno di gioco per la premiazione: sorridente, ma evidentemente preoccupato, in stampelle e col tutore.

Tra i primi che curiosamente hanno avuto modo di sapere le sue condizioni c’è stato il presidente della Francia Emmanuel Macron. Il politico, infatti, era sul podio per la premiazione e ha scambiato alcune battute col campionicino francese.

Mbappé: siparietto con Macron

Come mostrano alcuni filmati che circolano sui social. nel corso della premiazione al Paris Saint-Germain, Mbappé e Macron hanno avuto uno scambio di battute, a quanto pare proprio sull’entità dell’infortunio. Macron avrebbe chiesto: “Cosa ti sei fatto Kylian, credi ci sia una frattura?”. E Mbappé avrebbe risposto: “No, non credo”. E ancora: “Andrai in ospedal?”, e il giocatore: “Sì, ci andrò subito dopo la cerimonia di premiazione”.

Vedremo dunque se Mbappé sarà stato lungimirante sulle sue condizioni. In queste ore ci dovrebbero essere ulteriori aggiornamenti. Il rischio è che possa essere un problema che gli farà saltare l’impegno di Champions League ad agosto contro l’Atalanta.

L’EX FIDANZATA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL