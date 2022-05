Mbappé, il Psg smette di vendere la sua maglie sul sito: ma il motivo non è il mercato…

Ogni vicenda legata al campione francese fa pensare al mercato e al possibile addio direzione Real...

Giallo in casa Paris Saint-Germain , dove nelle scorse ore non è stato possibile acquistare la maglia di Kylian Mbappé dal sito ufficiale della società. Ebbene sì, perché la notizia dell'impossibilità da parte dei fan di comprare la divisa casalinga dei parigini col nome della stella ha fatto subito il giro del web destando grande scompiglio.

In tanti hanno letto questa situazione come il primo indizio di un addio, direzione Real Madrid. Eppure, ci sarebbe una semplice spiegazione. Sullo store del Psg erano presenti unicamente le maglie da trasferta, la terza e la quarta, con il nome di Mbappé, mentre sul sito Nike era possibile acquistare solo la seconda e la quarta maglia.

Sebbene la mente porti tutti a pensare a questioni legate al mercato, Fanpage spiega come quanto accaduto sarebbe semplicemente da imputare ad un problema di stock, come può accadere durante la stagione, davanti alle tantissime richieste pervenute nelle ultime ore. In questo momento, la t-shirt del giocatore sembra essere disponibile ma "in quantità limitata".