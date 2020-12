Mbappé, il rinnovo passa dalla… famiglia: “Prendiamo tutte le decisioni insieme”

Tutti lo vogliono convincere a restare a Parigi, ma Kylian Mbappé deciderà da solo, o meglio, con la sua famiglia. Lo ha detto lui stesso a Copa 90 come riporta anche Goal. L’attaccante del Paris Saint-Germain, per il quale si parla da tempo di rinnovo di contratto, ha fatto il punto sulla sua situazione facendo capire come prenderà la sua decisione.

Mbappé: “Senza la mia famiglia non sarei qui”

“Come famiglia, prendiamo tutte le decisioni insieme”, ha spiegato Mbappé. “Penso che questo sia molto importante. Grazie a questo sono salito più in alto e sono finito dove sono oggi. Questo sarebbe stato impossibile senza la mia famiglia. A volte fallisci, e in questi momenti puoi vedere chi sta con te sempre negli alti e nei bassi. In tal senso i miei genitori mi supportano sempre. Non penso che senza di loro avrei avuto tutto questo. Mi mostrano la strada giusta e sono fortunato ad averli”.

Messaggio chiaro dunque per il Psg o per eventuali pretendenti. Oltre a parlare con Mbappé, bisogna convincere suo padre e sua madre…