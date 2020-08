Mbappé, il saluto a Thiago Silva e Choupo-Moting: “Capitano sei una leggenda. Choupo un fratello”

Una stagione lunga, sofferta, ricca di soddisfazioni ma conclusa con una terribile amarezza per la finale di Champions League persa. L’annata del Paris Saint-Germain è terminata, così come sembrano essersi concluse le avventure in maglia parigina di Thiago Silva e Maxim Choupo-Moting. Ecco allo Kylian Mbappé, che nonostante la giovane età si dimostra leader della squadra mandano un caloroso saluto ai due compagni.

Mbappé: “Thiago sei una leggenda. Choupo un fratello”

Attraverso una stories su Instagram, Mbappé ha voluto dire addio ai due compagni destinati ad un futuro lontano da Parigi: “Eccoci alla fine. Sono molto triste di dovervi salutare e che la vostra avventura si sia conclusa qui. Allo stesso tempo sono davvero fiero di aver giocato con voi”.

E poi un saluto specifico per i due: “Thiago Silva, sei una leggenda. Hai scritto la storia del club. Sei uno dei migliori che abbia mai visto e con cui io abbia mai giocato”. E sull’attaccante: “Choupo, sei stato come un fratello maggiore per me in questi due anni. Le persone hanno messo del tempo per capire quanto sia formidabile come giocatore. Ma sei soprattutto un grande amico. Grazie tante per tutto. Mi mancherete”.

