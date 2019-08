Mbappé infortunato, out circa 1 mese: a rischio il debutto in Champions League

Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain. L’attaccante francese Kylian Mbappé dovrà stare fuori tra le tre settimane e il mese a causa dell’infortunio rimediato nella sfida contro il Tolosa vinta dai campioni di Ligue 1 4-0.

Come riporta Le Parisien, Mbappé sarà assente per circa un mese a causa di uno strappo alla coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nella sfida di domenica sera. Secondo il quotidiano, il campione del mondo ha effettuato gli esami medici questa mattina che hanno evidenziato e confermato la sua prossima assenza per le gare della Nazionale francese del 7 e 10 settembre e il rischio di saltare anche il debutto in Champions League della squadra di Tuchel previsto per il 17-18.