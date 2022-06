Mbappé: “La Champions resta un’ossessione. L’anno prossimo ci proveremo”

"La Champions? Resta un’ossessione. Un obiettivo chiaro, prefissato e annunciato. Non c’è bisogno di elencare altri aggettivi per descriverla. La amiamo. Ora sappiamo che abbiamo tracciato il solco di una strada e questo è ciò che più conta, anche sul piano nazionale”. Cavani nel mirino: ” Essere il capocannoniere assoluto del PSG sarebbe qualcosa di incredibile .Se continuerò a fare come ho fatto fino ad oggi, non ci saranno problemi". Sui Mondiali: “Non so a quante Nazionali è capitano di riconfermarsi campioni del Mondo dopo 4 anni. Non sarà facile ma la Francia parte tra le favorite e ci proveremo a vincere".