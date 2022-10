Mbappé, la madre: “Sono orgogliosa di lui e dell’uomo che è diventato”

La mamma è sempre la mamma. Ma quando si parla di quella di Kylian Mbappé anche parole semplici e di grande affetto possono far parlare, specie se il figlio in questione è al centro di tantissimi rumors relativamente al proprio futuro e a presunti malumori con il club di appartenenza. In occasione di un evento sostenuto proprio dalla fondazione del calciatore del Psg , la signora Fayzma Lamari ha espresso alcuni pensieri sul suo ragazzo, sia a livello sportivo che personale.

ORGOGLIO - Senza entrare in alcun argomento specifico relativamente alle vicende legate ai malumori di Mbappé col Psg, la madre dell'attaccante è stata fermata dai media e ha detto: "Il calcio è tutto per lui. Quando è diventato campione del mondo, da ex sportiva, sono stata davvero felice per lui. Ma quello che mi rende ancora più orgogliosa è l'uomo che è diventato. Il tempo non è finito. Ha ancora tempo per diventare un uomo, ma oggi sono orgoglioso di lui, ovviamente", le parole riprese da RMC Sport. Insomma, sarà stato l'evento benefico e il fatto che agli occhi delle mamme siamo tutti più buoni e bravi, ma delle ultime polemiche sul suo conto, "mamma Mbappé" non ha voluto parlare né commentare...