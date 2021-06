Mbappé: “Messi e Ronaldo? Se ti confronti con loro…”

La stella del Psg Mbappé ha parlato di Messi e Ronaldo, icone di quest’epoca calcistica

CONFRONTARSI CON LORO – “È normale confrontarsi sempre con i migliori del tuo sport, proprio come il fornaio si confronta con i migliori fornai intorno a lui. Chi fa il miglior croissant e via dicendo… Guardo le partite di altri grandi giocatori per vedere cosa stanno facendo. Penso che gli altri mi guardino. Credo che questo spinga i calciatori ad alzare il livello del loro gioco, proprio come Messi è stato per Ronaldo e Ronaldo per Messi”.