Mbappé, niente rinnovo col Psg: “Non è il momento di parlarne…”

Tennistico 6-1 del Paris Saint-Germain al St-Etienne in Coppa di Francia. Tris di Mauro Icardi, gol di Neymar, un’autorete e il sigillo finale di Kylian Mbappé. Ed è proprio la stellina parigina a far parlare di sé al termine della gara.

Come riporta L’Equipe, l’attaccante avrebbe rifiutato di parlare del prolungamento del proprio contratto con il club francese. Corteggiato dal Real Madrid e dai principali top club del mondo, il futuro di Mbappé non sembra così chiaro: “Per ora voglio solo giocare a calcio e concentrarmi sulla stagione”, ha spiegato il classe 1998. “Il club sta bene, l’ambiente calmo e stabile. Ora non è il momento di parlare di estensione del contratto”.

Attualmente, l’accordo dell’attaccante francese con il Psg è valido fino al 2022. Dal 2017 Mbappé è un calciatore dei campioni francesi ma da tempo il Real Madrid è sulle sue tracce.