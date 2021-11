Mbappé non convinto dal Real Madrid per “colpa” di… Ancelotti

L'attaccante accostato da tempo al Real Madrid gradirebbe essere allenato in terra spagnola da un altro manager

Si parla ormai da mesi del possibile passaggio della stellina francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé al Real Madrid . E in queste ore sarebbero sempre maggiori i rumors secondo cui l'attaccante non sarebbe convinto del trasferimento in Blancos a causa... di Carlo Ancelotti , attuale mister dei madrileni.

Come riporta Sportbible, che cita El Nacional, il giovane centravanti non starebbe grandendo il clima al Santiago Bernabeu dove, nonostante il primo posto in classifica ipotetico - il Real Madrid ha 27 punti contro i 28 della Real Sociedad, ma con una gara in meno -, i tifosi non stanno apprezzando il gioco espresso dagli uomini di Ancelotti con tanti di fischi alla squadra. Proprio il livello delle perfomance non convincerebbe Mbappé a dire di sì alla proposta del Real. Anzi. Il francese gradirebbe proprio un cambio di mister in Blancos. La voglia dell'enfant prodige sarebbe quella di vedere Jurgen Klopp come mister. Un'ipotesi al momento estremamente difficile visto il rapporto del manager tedesco col suo attuale club, il Liverpool.