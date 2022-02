Mbappé: “Non ho deciso mio futuro. Sfida col Real in Champions può influenzare le cose”

Futuro ancora incerto per il fuoriclasse francese

Ha preso parte alla festa del gol nel match del suo Paris Saint-Germain contro il Lille. Parliamo di Kylian Mbappé, stellina dei francesi, il cui futuro resta ancora decisamente incerto anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni. Infatti, come riportato da L'Equipe, l'enfant prodige sembra non aver ancora deciso se restare a Parigi o lasciare a parametro zero in estate.