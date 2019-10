Mbappé, nuovo infortunio: a rischio la prossima sfida col Psg e le gare con la Francia

Nuovo problema alla coscia sinistra per Kylian Mbappé che rischia di saltare la gara di Ligue 1 contro l’Angers e quelle con la Francia. L’attaccante del Paris Saint-Germain era tornato in campo nella seconda parte della ripresa dela sfida di Champions League contro il Galatasary. Ma, come riporta L’Equipe, proprio quei minuti gli sarebbero stati fatali.

Mbappé avrebbe avuto una ricaduta al muscolo della coscia sinistra che lo aveva tenuto lontano dal campo per il mese di settembre. Al momento, l’attaccante rischia di saltare il prossimo impegno con il club di sabato ma soprattutto la doppia sfida con la Nazionale contro Islanda e Turchia gare che valgono la qualificazione ad Euro 2020.

Nonostante il problema fisico in questione sembri essere di non grave entità, Mbappé rischia comunque di non giocare e sia Tuchel sia Deschamps potrebbero non rischiarlo per evitare guai peggiori.