Mbappé, paura per il fratello Ethan: incidente in auto ma sta bene

Incidente stradale per il piccolo dei fratelli Mbappé

Sono state ore di preoccupazione in Francia per Ethan Mbappé , fratello minore di Kylian , stella del Paris Saint-Germain . Come riportato da L'Equipe , il giovanissimo calciatore, anche lui alla corte della formazione parigina, è stato vittima di un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze.

Da quanto si apprende, l'auto sulla quale viaggiava Ethan Mbappé sarebbe stata colpita da un'altra vettura, un'Audi, guidata da un uomo in stato di ebrezza. I mezzi si sarebbero scontrati e la Range Rover 4x4 sulla quale era seduto il calciatore si sarebbe anche ribaltata. Come anticipato, però, fortunatamente non ci sarebbero stati problemi per nessuno. Tutte le vittime dell'incidente sono state trasportate per accertamenti in ospedale ma nessuna grave ferita.