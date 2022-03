Mbappé-Real Madrid: il messaggio enigmatico sui social prima della Champions…

Il francese è rimasto incantato dal Santiago Bernabeu

Allarme rientrato in casa Psg con la botta subita da Kylian Mbappé in allenamento ormai superata. Il francese sarà della gara contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Eppure, non è tanto la partita che si andrà a disputare sul campo a far parlare, quanto quella che si "gioca" fuori, con i rumors di mercato che lo vorrebbero in direzione Blancos nella prossima stagione.