Mbappé, regalo speciale dai compagni: la “richiesta” di rinnovo fino al 2050

I compagni di squadra del Psg vogliono che il francese resti nel club

Nella notte Kylian Mbappé ha dato una festa per celebrare il suo compleanno numero 23. Presenti tanti amici e compagni di squadra del Paris Saint-Germain che si sono prodigati in un'iniziativa decisamente particolare: cercare di convincere, a modo loro, il francese a restare nel club .

Ebbene sì, perché il futuro dell'enfant prodige sembra decisamente in bilico e lontano dalla Francia con le sirene spagnole del Real Madrid sempre più insistenti. E allora ecco che i suoi compagni di squadra hanno optato per un tentativo curioso. Quale? Come mostra una storia Instagram di Juan Bernat, i giocatori del Psg hanno regalato a Mbappé una maglia del club con tanto di numero 2050. Una "richiesta di rinnovo" a lunghissimo termine, chiaramente simbolico, per chiedere al giovane attaccante di rimanere in quel di Parigi.