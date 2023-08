Mbappé rimosso dal sito web del Psg, è rottura totale

Continua la telenovela Mbappé. Il calciatore rimane fermo sulla scelta di giocare un'ultima stagione a Parigi e poi uscire andare via da svincolato nel 2024, il Psg non vuole ed è pronto a metterlo fuori rosa. E i francesi non scherzano. La prima dimostrazione è arrivata con l'esclusione dalla tournée amichevole in Giappone, che peraltro ha visto il Psg perdere tutte le partite in cui era impegnato. Nelle ultime ore, poi, il club ha aggiornato le grafiche del proprio sito web dove non figura più l'attaccante numero 7 ma i quattro Neymar, Verratti, Marquinhos, Luca Hernandez e Lee Kang Ying. La domanda ora è... dove giocherà Kylian Mbappé la prossima stagione? Se i rapporti con il Psg appaiono ormai irrimediabili, l'attaccante deve sperare in un'offerta del Real Madrid mentre rimane ancora valida la possibilità Arabia Saudita.