Mbappé ‘rincorre’ la Champions League: allenamento notturno in piscina

Kylian Mbappé lotta contro il tempo e provare a recuperare dal brutto infortunio alla caviglia che, secondo il referto medico, dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per 3 settimane. Il bomber del Paris Saint-Germain dovrebbe saltare il prossimo impegno dei parigini in Champions League contro l’Atalanta ma starebbe cercando di fare il possibile per tornare con un recupero lampo.

Mbappé: allenamento notturno

La caviglia infortunata ma lo spirito è sempre quello da enfant prodige. Kylian Mbappé vuole esserci contro l’Atalanta in Champions League il prossimo 12 agosto. Nonostante l’esito dei medici sulle sue condizioni il francese si è già messo a lavoro per recuperare. La prova arriva dal diretto interessato che su Instagram ha pubblicato una foto abbastanza eloquente: “Notte di lavoro a casa”. Il centravanti si trovava in piscina ma non per rilassarsi, bensì con la voglia di allenarsi e provare a porre rimedio al problema alla caviglia. Riuscirà a rimettersi prima della partita con la Dea? Sicuramente ci proverà. Anzi, lo sta già facendo…