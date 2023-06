Mbappé ripropone: “Non posso lasciare il Psg quest’anno, la lettera…”

"Rimanere al PSG è la mia unica opzione in questo momento, tornerò per il pre-stagione". Con poche semplici parole Kylian Mbappé ha allontanato le voci di mercato e risposto a qualunque domanda potesse esser formulata in conferenza stampa. Perché l'attaccante non vuole alzarne un polverone, sembra quasi che sua intenzione sia quella di mettere in difficoltà il Psg così da liberarsi e poter scegliere la sua prossima squadra (Real Madrid). Alla vigilia della sfida Gibilterra-Francia ha inoltre parlato della famosa lettera consegnata al presidente Al-Khelaifi: "Non credo che una lettera offenda qualcuno, poi io l'ho spedita già diverso tempo fa. Se fa scalpore fuori dal club poco posso farci, non è qualcosa che posso controllare".