Mbappé scrive la storia: come Ibrahimovic per gol fatti col Psg e ora punta Cavani

L'attaccante francese egauglia Ibrahimovic per gol fatti nella storia del Psg

Due gol al Parco dei Principi e tre punti portati a casa dal suo Psg . Kylian Mbappé continua ad incantare Parigi e a siglare traguardi record. Grazie alla doppietta segnata nella notte contro il Saint-Etienne, il francese ha eguagliato un certo Zlatan Ibrahimovic per reti segnate nella storia del club .

Come riportato da Opta, infatti, il giovane attaccante parigino ha toccato quota 156 gol col club raggiungendo appunto l'attuale bomber del Milan. Da precisare che Ibra ci ha messo meno partite, 180, mentreMbappé 205.

Nel post gara, lo stesso Mbappé ha parlato del suo record: "Visto quanto fatto da Ibrahimovic, che può essere definito un simbolo del club, sono molto contento di questo traguardo. Sono riuscito a raggiungerlo e posso sorpassarlo. In testa resta solo Cavani e cercherò di raggiungerlo. Lo status del capocannoniere nella storia del Psg non può essere trascurato". Vedremo se il giovane attaccante riyuscirà a farcela. El Matador col Psg ha segnato 200 gol in 301 partite.