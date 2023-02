Mbappé si allena col Psg, in Germania danno ragione a Nagelsmann: “Infortunio un bluff”

Infatti, qualche giorno fa, il tecnico del Bayern Monaco aveva dichiarato apertamente di non credere all'assenza del francese per la sfida degli ottavi di Champions League che si disputerà domani tra la squadra tedesca e il Paris Saint-Germain .

In precedenza si era parlato di circa tre settimane di indisponibilità dell'attaccante francese ma, a quanto pare, per il suo rientro è bastato meno tempo. Ecco perché in Germania, la Bild, non fa giri di parole e afferma: "Aveva ragione Nagelsmann. L'infortunio era un bluff?".