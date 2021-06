Mbappé: “Sono la punta che crea più pericoli ma non sono quello che fa più gol”

L'attaccante della Francia e del Psg fa autocritica ma resta uno straordinario fuoriclasse

L'attaccante del PSG e della Francia Kilian Mbappé ha parlato dei suoi punti di forza prima del debutto agli Europei. “So che la mia velocità è spaventosa. Quando non gioco, la linea di difesa avversaria è più alta, a volte vicina al centro del campo. Ma quando scendo in campo, si sposta automaticamente indietro di 30 metri. Anche il Bayern Monaco, a cui piace giocare alto, stava arretrato di 30 metri. Dai Mondiali, raramente mi è capitato di trovarmi faccia a faccia con qualcuno. Gli avversari stanno facendo di tutto per evitarlo. All'inizio è stata dura, ma penso di sapere come puoi sviluppare il tuo gioco. Molto lavoro è stato fatto con Pochettino. Avevo bisogno di lavorare sull'implementazione e adattare il mio stile di gioco. Ho dovuto imparare a rallentare man mano che mi avvicino alla porta avversaria per controllare meglio la mia velocità. In allenamento mi è stata assegnata una zona, dalla quale non devo mai tirare in porta. Questo lavoro sta iniziando a dare i suoi frutti. Ridurre la velocità mi aiuterà a inquadrare meglio la porta. Forse sono l'attaccante che crea più pericoli in Europa alle difese avversarie, ma non sono ancora diventato il giocatore che segna di più ” riporta France Football.