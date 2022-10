Mbappé spegne i rumors: “Felice al Psg. Mai chiesto addio a gennaio”

Parole di facciata o meno, Kylian Mbappé si è finalmente esposto dopo i tantissimi rumors di queste ultime settimane relativi al suo futuro. Da una parte chi lo voleva in rottura col Psg e addirittura desideroso di poter rompere l'attuale contratto per partire da gennaio. Dall'altra la verità, per lo meno la sua...

Dopo l'assist decisivo a Neymar nella sfida contro il Marsiglia giocata ieri, l'enfant prodige ha lanciato segnali di pace a tutto l'ambiente parigino. In zona mista, parlando con i media presenti dopo il classico di Francia, Mbappé ha detto riguardo al futuro e l'ipotesi addio nella sessione invernale del mercato: "Qui a Parigi sono davvero felice, e non ho mai chiesto di essere ceduto a gennaio".

E non solo: "Non sono implicato in queste voci né da vicino e né da lontano", ha aggiunto l'attaccante francese in merito a possibili rotture e malumori con società e compagni di squadra.