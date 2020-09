Mbappé spinge il Psg: “Dobbiamo credere nella Champions League ma serve qualche acquisto”

Tempo di Nazionali, ma Kylian Mbappé, stellina della Francia e del Paris Saint-Germain, trova il modo di fare il punto anche sulla società parigina e le ambizioni di vincere la Champions League dopo averla sfiorata solamente poche settimane fa nella sconfitta contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Telefoot, l’attaccante ha commentato a tal proposito spiegando cosa serva ai suoi per trionfare…

Mbappé: “Dobbiamo crederci, altrimenti…”

“Ovviamente sono ottimista sul fatto che vinceremo la Champions League. Dobbiamo crederlo, perché se non ci crediamo noi, nessuno ci crederà in generale“, ha commentato Mbappé che poi ha continuanto: “La sconfitta contro il Bayern Monaco in finale? Questo è il calcio e devi viverlo nel bene o nel male. Molte squadre hanno perso la finale e hanno vinto l’anno dopo. Ovviamente, il Psg è cresciuto anche da questo k.o. anche perché prima della gara ci eravamo sempre fermati massimo ai quarti di finale. Adesso abbiamo superato anche questo step e quindi guardiamo avanti”.

Poi, un messaggio alla società: “Dobbiamo acquistare nuovi giocatori. Spero che di vedere buoni acquisti così saremo in grado di ottenere di più nella nuova stagione che verrà”, ha concluso il francese.

COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB