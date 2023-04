Mbappé: “Voglio giocare le Olimpiadi ma se non mi vorranno…”

"Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Poi non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco", ha detto con molta onestà il francese. "La verità è che non mi forzerò a farle, nel senso che non obbligherò nessuno. Se la gente non vuole che le faccia, significa che non dovrò farle. Ma naturalmente sarebbe un sogno giocare le Olimpiadi".