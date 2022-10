Mbappé vuole rompere il contratto col Psg: legali già a lavoro

Arriva una vera e propria bomba dalla Francia che riguarda il futuro di Kylian Mbappé , attaccante del Paris Saint-Germain . Secondo quanto riportato da L'Equipe, i legali del calciatore starebbero pensando di interrompere il contratto biennale firmato nella scorsa primavera dal giocatore e di mettere pressione al club per andar via a gennaio. Nel caso in cui il francese dovesse risolvere il suo rapporto, dovrà pagare una cifra enorme al club visto il suo stipendio oneroso.

In tal senso, l'attaccante ritiene che la dirigenza non abbia rispettato gli impegni presi e vorrebbe salutare già a gennaio. L'entourage del calciatore e i suoi legali, infatti, starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di concludere il rapporto biennale, con opzione per un ulteriore anno, sottoscritto nella scorsa primavera fin da subito. Tale azione, però, non sarà facile viste le cifre dle suo ingaggio.