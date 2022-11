McGregor pensa a comprare il Liverpool: “Ho chiesto informazioni”

Il Liverpool in vendita è una di quelle notizie che spostano l'attenzione mediatica e che, in questi giorni, sta paralizzando anche le varie news sui principali tabloid inglesi.

Come riportato da diversi media inglesi, ma come è facilmente reperibile sui social, ci sarebbe anche Conor McGregor tra i candidati interessati a diventare numero uno del Liverpool. Lo sportivo, a precisa domanda in una sessione di Q&A sui social di un fan a proposito della possibilità di comprare la società inglese, ha così risposto: "Oh, mi piacerebbe! Sì, appena ho sentito ho chiesto informazioni. Che club!".