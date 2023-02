McKennie al Leeds è show: ammonizione, mezza rissa e tifosi in estasi per lui

Non aveva convinto i suoi tifosi alla prima uscita con la nuova squadra. Ma la gara contro il Manchester United, invece, ha portato a Weston McKennie ben altri commenti. Il centrocampista ex Juventus, ora al Leeds, è stato un vero leone in campo e il 2-2 maturato contro i Red Devils ha strappato solo applausi, per lui e la sua squadra.