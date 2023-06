McKennie finisce “nudo” (ed espulso) dopo rissa in USA-Messico

Curioso come lo stesso McKennie si sia poi allontanato per cambiare la t-shirt senza accorgersi che l'arbitro aveva deciso di mandarlo fuori. Infatti il centrocampista è stato espulso al pari del rivale Montes.

Dopo la gara, su Instagram, il giocatore ha scritto: "Triste per il rosso, ma hey tre a zero!!! Questa è la nostra squadra! Orgoglioso dei ragazzi".

Per la cronaca, appunto, la gara è terminata 3-0 per gli USA e in prossimità del novantesimo si è accesa una nuova rissa, meno pesante della prima.