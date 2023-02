McKennie pazzo della Premier League: “Ho sempre sognato di giocarci”

Weston McKennie ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come nuovo giocatore del Leeds . Dopo l'approdo in terra inglese, la firma sul contratto e la conferenza stampa di presentazione, ecco il centrocampista statunitense parlare a Sky Sports delle prime impressioni sulla nuova tappa della sua carriera.

Sull'atmosfera che si vive nel club ma in generale nel campionato inglese: "Ho anche sentito che il tifo e l'atmosfera qui sono incredibili e vedere i tifosi che impazziscono mi dà una scarica di adrenalina. E' un qualcosa che moltiplica la mia energia in campo di dieci volte, quindi sono molto eccitato. E' un sogno che diventa realtà. In tutta onestà ho sempre sognato di giocare in Premier League".