Mendieta: “Per restare al Barcellona Messi deve credere di poter vincere ancora”

Parla l'ex calciatore

Esiste un modo per convincere Lionel Messi a restare al Barcellona. Ne è sicuro Gaizka Mendieta , storico ex calciatore con un passato anche in Italia. Parlando ai microfoni di Goal, l'ex centrocampista ha parlato del futuro de La Pulce e di cosa serve ai blaugrana per convincere il 10 argentino a rimanare in Catalogna.

"Personalmente, come tanti tifosi del Barcellona e del calcio in Spagna, mi auguri che Messi rimanga in blaugrana. Sono un romantico e fare tutta la carriera con lo stesso club sarebbe qualcosa di fantastico per lui e per la società. Poi non è assolutamente in declino. Magari ha avuto qualche calo ma ha un livello incredibile da 15 anni. Penso che chiunque non possa discutere il fatto che sia tra i più grandi della storia del calcio. Come lui, ora, non ce ne sono tanti al mondo...".