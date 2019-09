Mendy racconta la sua paura: “Temevo dovessero amputarmi…”

Dopo alcuni periodi difficili, la storia di Ferland Mendy può considerarsi a lieto fine. Il francese, arrivato questa estate al Real Madrid, ha raccontato alcuni dettagli del suo recente passato. Dal mancato passaggio al Psg, al trasferimento in Spagna ma, soprattutto, il momento più difficile della sua carriera quando aveva temuto di perdere una gamba.

Intervistato da Canal + France, il francese ha confessato: “La parte più difficile della mia carriera è stata il mio problema all’anca quando ero al Psg (giovanili ndr). Il dottore mi ha detto che avrebbe potuto amputarmi“. Una paura che è rimasta tale dato che il calciatore è riuscito a superare i suoi problemi e a dare una svolta alla sua carriera passando dalle giovanili dei parigini, al Le Havre e poi al Lione, club che gli ha permesso di fare il salto di qualità fino a raggiungere il Real Madrid.

PRESENTE – Ed è proprio dei suoi ultimi trasferimenti, prima al Lione e poi al club blancos che Mendy parla: “Nel 2017 mi aveva cercato il Psg di nuovo. Ma avevo detto sì al Lione. Quando un club di cerca tardi vuol dire che non sei la sua prima scelta. Real Madrid? Quando ho firmato c’erano mia madre e le mie sorelle con me. Mia madre era molto orgogliosa. Ero molto stressato durante la mia presentazione e lo ero tanto anche quando sono arrivato e ho visto i tifosi. Il giorno prima mi sono detto che non avrei dovuto esagerare con i numeri col pallone. I miei amici continuano a dirmelo”, ha confessato Mendy riguardo alla brutta figura fatta e alla viralità sul web delle immagini della sua presentazione.