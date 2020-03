Mendy snobba il Barcellona: “Scelto il Real Madrid perché… è il Real Madrid”

Ferland Mendy ha parlato a TF1, programma di Telefoot in merito al suo trasferimento al Real Madrid. Per il francese si era parlato di Clasico di mercato con il Barcellona, ma approfondendo la vicenda si scopre come per l’esterno non ci sia stato assolutamente dubbio sulla scelta da compiere.

Lo ha ammesso lo stesso classe 1995 che ha rivelato i motivi del suo passaggio nella capitale madrilena: “Beh, facile dire perché ho scelto il Real Madrid. È piuttosto semplice. È il Real Madrid e non dovevano convincermi. Abbiamo parlato del trasferimento, ma tutto è stato risolto molto rapidamente”.

EXTRA – “Non posso dire di essermi già mostrato al massimo del mio potenziale, c’è ancora pressione perché a Lione le cose erano ben diverse. Qui c’è un livello molto alto di aspettative. Un motivo extra per il mio passaggio al Real? Zidane. Lui è stato un fattore importante”, ha concluso Mendy.