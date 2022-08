Merson: “Il Manchester United è lontano milioni di miglia da City e Liverpool”

C'è grande "preoccupazione" da parte di Paul Merson per la situazione in casa Manchester United. Le ultime stagioni negative, un mercato fatto di grandi spese ma con pochi risultati e, ora, anche un caso Cristiano Ronaldo da risolvere. Parlando al Daily Star, l'ex calciatore ha detto la sua su quanto sta accadendo ai Red Devils spiegando come potrebbe passare ancora diverso tempo per rivedere questo storico club trionfare in terra inglese o in Europa.