Merson sicuro: “Cristiano Ronaldo risolverebbe problemi in attacco del Chelsea”

L'ex calciatore Paul Merson ha parlato, ancora una volta, di Cristiano Ronaldo e della situazione legata al suo futuro spiegando a Sky Sport come, a detta sua, in caso di addio al Manchester United , CR7 sarebbe perfetto per il Chelsea .

E ancora: "Non posso credere che non abbiano preso o pensato di prendere Cristiano Ronaldo. Nei Blues il portoghese non dovrebbe rientrare fino a metà campo, ma giocherebbe a ridosso dell'area di rigore avversaria. Il Chelsea ha difensori incredibili, domina le partite di calcio, se mettessero palla in area per Ronaldo avrei paura di pensare a quanti gol potrebbe segnare".