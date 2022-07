Messi a Parigi un anno in più: il desiderio del Psg

Ancora un anno dopo il 2023 a Parigi: la voglia del club francese e la risposta della Pulce.

Redazione ITASportPress

Il primo anno non è andato come ci si attendeva. Tante problematiche e molto critiche, forse anche ingenerose. Eppure, la storia tra il Paris Saint-Germain e LionelMessi potrebbe continuare, non solo fino alla fine dell'attuale contratto, fissata per il 2023, ma anche dopo.

Come riportano dalla Spagna, precisamente Marca, il club francese vorrebbe prolungare il contratto dell'attaccante argentino fino al 2024. L'attuale accordo tra le parti scade nell'estate dell'anno prossimo e la dirigenza parigina avrebbe già informato i rappresentanti del calciatore di voler prolungare la collaborazione per una stagione in più.

Al momento non ci sono state ancora risposte, anche perché si pensa che Messi prenderà una decisione sul suo futuro al Psg dopo i Mondiali del 2022 in Qatar. La Pulce vuole valutare le sue condizioni psico-fisiche in quel momento. La convinzione del club di Parigi è che dopo la prima stagione di adattamento, l'argentino sarà in grado di mostrare il gioco brillante che ha mostrato al Barcellona nei suoi anni in blaugrana. Ovviamente, poi, per la società c'è un grandissimo ritorno economico e di immagine tenendolo in squadra.