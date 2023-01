Messi, a giugno sarà addio al PSG: la clamorosa rivelazione

Cosa ci sarà nel suo futuro?

Redazione ITASportPress

Il futuro di Lionel Messi non sarà al Paris Saint Germain. Il campione del mondo, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club parigino e sarà dunque libero di svincolarsi a partire dal prossimo 30 giugno, giorno in cui gli scadrà il suo accordo con il PSG.

Pare infatti che la vittoria del Mondiale abbia fatto cambiare idea al dieci argentino. Dunque in questo momento Messi non è convinto di proseguire la sua avventura in Francia.

Da diverse settimane la società parigina stava affrontando il tema del rinnovo direttamente col suo giocatore di punta, ma l'argentino, dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo in Qatar, pare aver cambiato definitivamente idea.

Nelle sue intenzioni, forse, il desiderio di tornare al Barcellona, oppure di vivere un'altra, probabilmente ultima, esperienza ad altissimi livelli. Messi potrebbe infati approdare o nel campionato statunitense o magari anche tornare in Argentina, anche se al momento, nel suo futuro, non c'è nulla di chiaro. Il mercato è pronto a muoversi su di lui, come è successo solo qualche settimana fa a CR7 prima che approdasse in Arabia Saudita, probabilmente per terminare la sua carriera.