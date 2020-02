Messi al City, Guardiola chiude: “Non c’è possibilità di prenderlo”

Ci pensa Pep Guardiola a spegnere qualsiasi voce sul possibile trasferimento di Leo Messi al Manchester City. L’allenatore catalano ha parlato così al Mundo Deportivo: “Non c’è possibilità di farlo firmare. E’ un giocatore del Barça e il mio desiderio è che rimanga là. Credo che chiuderà la carriera al Barcellona.”

CAOS BARCELLONA – Nonostante le parole di Guardiola, in Spagna si continua a parlare di un possibile addio di Messi a fine stagione. Il litigio via social con Abidal ha creato non pochi grattacapi alla dirigenza che deve anche far fronte ad una crisi di risultati. I blaugrana sono stati eliminati dalla Copa del Rey per mano dell’Athletic Bilbao. Sicuramente gli infortuni non stanno aiutando Setién che ha il compito di guidare il Barça fuori da questo momento di crisi.