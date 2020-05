Messi al Newell’s, il vice presidente: “Se lascia il Barcellona viene da noi”

Lionel Messi torna a far parlare di sé. Nessun problema al Barcellona ma i soliti rumors sul suo futuro iniziano a farsi sempre più frequenti. Dopo aver detto la sua riguardo alla ripresa del campionato spagnolo, la Pulce torna sulla bocca di tutti per le vicende legate al calciomercato.

Cosa farà Messi dopo aver detto addio al Barcellona? Ritiro o ritorno in Patria? A dare una risposta è stato il vice presidente del Newell’s Old Boys. Come riporta Diario Olé, infatti, il dirigente ha parlato dell’attaccante di Rosario e del suo futuro. “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona, giocherà nel Newell’s”. Questa la certezza di Cristian D’Amico. “Non dipende soltanto da noi”, ha poi aggiunto il dirigente. “Potrebbe aiutarci anche la AFA, Tapia è suo amico. Io non l’ho mai contattato, cerco di non disturbarlo”.